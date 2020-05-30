Diyarbakır’dan acı haber: Bir polis memuru şehit oldu Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:28