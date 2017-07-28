DİYARBAKIRLI DİN GÖNÜLLÜLERİ KAYSERİ’DE

Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen başkanlığında Kayseri’ye ulaşan heyeti, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan ve din görevlileri Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin önünde karşıladılar. Burada, bir basın açıklaması yapıldı.

Daha sonra Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi konferans salonunda bir program tertip edildi. Cami-i Kebir İmam Hatibi Halil İbrahim Aslan’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Müftü Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Kabdan ve Diyarbakır İl Müftüsü İşliyen birer konuşma yaptılar.

Programda ilk sözü alan Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Kabdan, misafirlere ‘hoş geldiniz’ diyerek kısaca ihtisas merkezi hakkında bilgi verdi. Kabdan şunları söyledi:

“Bizi bu projeye dâhil eden Sayın Müftümüze çok teşekkür ediyorum. Bu, bizim için bir fırsat oldu. En azından Diyarbakır’dan gelen hocalarımıza fizikî olarak İhtisas Merkezi’mizi tanıtma imkânı bulduk. İhtisas merkezleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca, sahih İslamî bilginin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için oluşturulmuş ilim merkezleridir. Bizler de burada üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çabalıyoruz. Türkiye genelinde 10 adet ihtisas merkezi bulunmaktadır. Ve bunlardan birisi de Kayseri’dedir.”

Kabdan’dan sonra sözü olan Güven ise şu açıklamaları yaptı:

“Diyarbakır’dan şehrimize teşrif edip bizleri memnun ve hoşnut eden kıymetli Müftümüz, din gönüllüsü kardeşlerimiz ve eşleri, çocukları, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bizler, Mayıs ayının başında Diyarbakır’a geldiğimizde çok güzel intibalar edinmiştik ve bu güzelliklerle dönmüştük. ‘Gelin Tanış Olalım’ projesinin ihlas ve samimiyetle örüldüğünü düşünüyorum. Bundan sonra da diğer illerimize emsal teşkil edeceğine inanıyorum. İnşallah başka şehirlerimizle de kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek güzel projelere, din gönüllüsü kardeşlerimiz imza atarlar.









Bu üç günlük zaman zarfında siz misafirlerimizden olabildiğince istifade etmeye çalışacağız. Cuma günü şehrimizin farklı camilerinde vaazlarınızı ve hutbelerinizi dinleyeceğiz. Böylece camilerimizin bulunduğu mahallelerde bir farkındalık oluşturmuş olacağız. Ve daha pek çok programımız olacak Allah’ın izniyle.

Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüce Mevla, ihlasla ve samimiyetle yapılan bu projeyi bereketli eylesin ve rızasına muvafık ameller arasına ilhak eylesin.”

Programda son olarak kürsüye gelen Diyarbakır İl Müftüsü İşliyen, Diyarbakır’dan çok selam getirdiklerini ifade ettikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mayıs ayında, Kayseri’den Diyarbakır’ı teşrif ettiğinizde sizleri karşılarken, nebiler şehrine, sahabe-i kiramın şehrine, 639 yılında kapılarını İslam’a açan şehre, İmam Zehebî’nin, Molla Güranî’nin, Sezai Karakoç’un şehrine hoş geldiniz, demiştim. Şimdi de aynı cümleleri biraz değiştirerek size, nebiler şehrinden, sahabeler şehrinden, evliya, ulema, asfiya şehrinden selam getirdik, demek istiyorum. Başta, Diyarbakır’a yeni atanan Sayın Valimiz olmak üzere bütün dostlarımız, selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi götürün, dediler.

Önceki sene Diyarbakır’dan bir grup çocuğu Çanakkale, İstanbul tarafına götürmüş bir STK, geziden döndükten sonra çocuklardan hatıralarını yazmalarını istemiş. Çocukları geziye götüren STK yetkililerinden birisi, çocuklardan birisinin yazdığı hatırasını okuduğunu ve çocuğun şunları yazdığını söylemişti: ‘Ben, bu geziden sonra Türklerin bize düşman olmadığını öğrendim.’ Bu cümle beni çok korkuttu, ürküttü doğrusu.

Bölgede herkes çalışıyor. Ne için çalışıyorlar biliyor musunuz? Bölgeyi, bölmek için, kardeşliği bitirmek için, Peygamberi, sahabeyi unutturmak için, 639’dan beri imanın, Kur’an’ın, İslam’ın, medresenin şehri olan Diyarbakır’ı ateistliğin, marksistliğin, kitapsızlığın ve dinsizliğin şehri yapmak için çalışıyorlar. Bunun karşılığında, imanı, ahlakı, insafı olan Müslümanların direnmesi gerekiyor. Bölge, kıyamete kadar ‘Allahu Ekber’ sesleri eksilmeden, üzerindeki hilal ve yıldızla İslam’ı temsil eden bayrağın durmadan dalgalanması için gayret edilmesi gerekiyor.

İşte bu ‘Gelin Tanış Olalım’ buluşmaları, bu gayretin mütevazı örneklerinden bir tanesidir. Katkısı bulunan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Halka halka yayılarak birliğin ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Konuşmaların ardından, Aydınlıkevler Camii İmam Hatibi Yaşar Kayak, günün anlam ve önemini içeren ve kendisinin yazmış olduğu bir şiir okudu ve program sona erdi. Program sonrasında, Kayserili din görevlileri, misafirleri, evlerinde misafir etmek için yola koyuldular.

Diyarbakır Müftüsü İşliyen ve beraberindeki din görevlileri burada bulundukları günlerde şehrimizi gezecek ve STK temsilcileriyle bir araya gelecekler.

Kurum Haberi