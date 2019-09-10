Dernek üyeleri ‘Kayseri’den Diyarbakır’a selam olsun’, ‘Diyarbakırlı yüreği yanık annelerin yanındayız’ yazılı birçok pankartla eylem yaparak, Diyarbakır’da eylem yapan annelere destek verdi. Özdemir açıklamasında, “Çocuklarımızın yeri silahlı eylemlerle kan dökerek insanları öldüren yasadışı örgütlerin yanı değil, aileleri ve ana kucağıdır” dedi.



Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen oturma eyleminde Mazlumder adına Avukat Sena Özdemir bir basın açıklaması yaptı. Özdemir, “Son günlerde çocukları HDP tarafından kandırılarak PKK’ya eleman yapılmak üzere kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan yüreği evlat hasretiyle yanan annelerin haberi ülke insanımızın vicdanlarını sızlatmaya devam ediyor” sözleriyle başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Siyasi partilerin görevi kuruluş amaçlarına uygun olarak ülkeye hizmet için politikalar üretip, bunların kamuoyu önünde tanıtımını yaparak halka vadettiklerini hukukun dışına taşmadan hizmet olarak halka sunmaktır. Hiçbir siyasi partinin ülkede geçerli olan hukuk düzenini yok sayarak yasadışı, silahlı silahsız örgütlerle işbirliği yaparak kurulu toplum ve devlet nizamını bozma hakkı ve yetkisi yoktur. Ülkenin büyüyüp ülkeye hizmet için yetiştirilmesi gereken gençlerini kabul edilemez vaatlerle kandırıp PKK, DEAŞ ya da başka kanlı eylemleriyle kamuoyunda tanınan silahlı örgütlere kazandırmak için çalışma yapmaya asla hakkı yoktur, olmayacaktır. Ne yazık ki daha önceki yıllarda olduğu gibi doğu bölgelerimizdeki illerimizde silahlı ve yasadışı PKK örgütüne eleman kazandırma amaçlı olarak HDP il ve ilçe teşkilatlarının bölgenin gençlerini çeşitli vaatlerle kandırarak ailelerinden ayırdıkları, bunun sonucu çok sayıda aile ve annenin evlat hasretiyle yanıp tutuştuğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bugünlerde çocukları HDP il ve ilçe teşkilatlarınca kandırılarak PKK’ya eleman yapılmak üzere dağa kaçırıldığı iddiası ile çok sayıda aile HDP Diyarbakır il binası girişinde “Çocuklarımızı Geri Verin” çağrısı ile oturma eylemi başlatmış bulunmaktadırlar. Bizler de Mazlumder Kayseri Şubesi, Erciyes Kadın Platformu ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak yüreği yanık evlat hasretiyle yanan, ayrı bırakıldıkları çocuklarına en kısa sürede kavuşma özlemi içinde olan annelere yanlarında olduğumuzu belirtmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Mazlumder Kayseri Şubesi olarak diyoruz ki! Çocuklarımızın yeri silahlı eylemlerle kan dökerek insanları öldüren yasadışı örgütlerin yanı değil, aileleri ve ana kucağıdır. HDP’ye çağrımız ise şudur; kurulduğunuz hukuki sınırların içine çekilerek, ülke insanına hizmet üreten parti haline gelin. Yasadışı silahlı PKK ile irtibatınızı kesin. Meşru bir parti olarak topluma hizmet edin. Devlet idarecilerimizden beklentimiz geleceğimizin teminatı en kıymetli varlığımız olan insanlarımızı ve gençlerimizi yasadışı silahlı örgütlerin eline teslim ettirmeyin, anaların yüreğini serinletmek için devletten beklenen her türlü tedbiri alın.”



Eyleme katılanlar ‘Kayseri’den Diyarbakır’a selam olsun’, ‘Diyarbakırlı annelerin yanındayız’, ‘HDP gençlerimizi geri ver’, ‘Diyarbakırlı yüreği yanık annelerin yanındayız’, ‘Çocuklar dönene kadar’, ‘Analar oturuyor ayağa kaldırmayın’ yazılı pankartlarla Diyarbakır’da eylemlerini sürdüren annelere destek verdiler.

