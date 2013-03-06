Doğru Hassasiyet

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde yaşanan bone sıkıntısını 20 Şubat 2013 tarihli gazetemizin manşetinden duyurmuştuk. Hastane çalışanlarının ameliyathaneler ve servis dışında bone takılmasına izin verilmediğini ve bununda çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandığını yazmıştık. Yaptığımız haberin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Hekimi Kudret Doğru, hastanenin birim sorumluları ile görüşerek bone takmak isteyenlere gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sağlık Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan’da, Başhekim Doğru’nun sergilediği bu duyarlı davranışından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek Doğru’ya ortaya koyduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.



Haber: Bünyamin Gültekin