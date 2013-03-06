Doğru Hassasiyet

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde yaşanan bone sıkıntısını 20 Şubat 2013 tarihli gazetemizin manşetinden duyurmuştuk. Hastane çalışanlarının ameliyathaneler ve servis dışında bone takılmasına izin verilmediğini ve bununda çalışanlar tarafından tepkiyle karşılandığını yazmıştık. Yaptığımız haberin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Baş Hekimi Kudret Doğru, hastanenin birim sorumluları ile görüşerek bone takmak isteyenlere gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sağlık Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan’da, Başhekim Doğru’nun sergilediği bu duyarlı davranışından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek Doğru’ya ortaya koyduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Haber: Bünyamin Gültekin
BEN ASKEERDEDE GÖRDÜM OKUMUŞ SUBAYLAR ERATA ÇOK İYİ DAVRANIR AMA OKUMAMIŞ ASTSUBAYLARIN CAHALLARI ASKERİ EZİM EZİM EZERDİ YANİ OKUMUX BİR İNSAN DİĞER İNSANIN ÖRTÜSÜNDEN NE İÇÇİN KORKAR ANLAMIŞ DEĞİLİM YANİ OKUMUŞ DERKEN GERÇEK AKADEMİSYEN DİPLOMA ALMIŞLARDAN BAHSETMİYORUM. İSTEYEN MİNİ GİYSİN İSTEYEN BAŞINI ÖRTSÜN BUNLAR İLİM YUVALARINDA ARAMAMALI ZATEN YILLARDIR DOKTORLAR KOT GİYER MEMURA KIŞAFET SORARLAR SANKİ DOKTOR MEMUR DEĞİL ÇELİŞKİLER TAKINTILAR BUNLAR.