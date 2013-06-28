DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİN KATLİAMI DEVAM EDİYOR

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin yaptığı basın açılmasında 2009 yılında silahlı Çinlilerin saldırısı sonucu 200 Müslüman Uygur’un öldürülüp, 1500 ‘ününde yaralandığı 5 Temmuz URUMÇİ katliamından bugüne Çin Halk Cumhuriyetinin kendi vatandaşı olan Uygurlara karşı uyguladığı katliamlar 2013 yılında da acımasızca devam ettiği hatırlatıldı.
Yapılan açıklama şu şekilde devam etti: “Son olarak 2013 Nisan ayında Çin güvenlik güçlerinin savunmasız halka yaptığı saldırı sonucunda, onlarca insanın hayatını kaybettiği Doğu Türkistan da, birkaç gün önce Sincan özerk bölgesinin Turfan eyaletinin Şahşan vilayetinin Lükçün nahiyesinde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 27 Müslüman Uygur acımasızca katledildi. Bu katliamlar Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan da ki zulmünü dünyaya tanıtmış oldu.
MAZLUMDER olarak, Çin Halk Cumhuriyetinin 5 Temmuz 2009’dan bugüne Doğu Türkistan da devam ettirdiği katliamları şiddetle kınıyor, saldırılarda hayatını kaybeden Uygur Müslümanlarına Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Doğu Türkistan da yılardır devam eden Çin katliamlarının bir an önce sona ermesi için BM teşkilatını, İslam İşbirliği Teşkilatını, Türkiye hükümetini, sivil toplum kuruluşlarını ve insanlığı çaba göstermeye davet ediyoruz.”Haber Merkezi