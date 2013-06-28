DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÇİN KATLİAMI DEVAM EDİYOR

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin yaptığı basın açılmasında 2009 yılında silahlı Çinlilerin saldırısı sonucu 200 Müslüman Uygur’un öldürülüp, 1500 ‘ününde yaralandığı 5 Temmuz URUMÇİ katliamından bugüne Çin Halk Cumhuriyetinin kendi vatandaşı olan Uygurlara karşı uyguladığı katliamlar 2013 yılında da acımasızca devam ettiği hatırlatıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde devam etti: “Son olarak 2013 Nisan ayında Çin güvenlik güçlerinin savunmasız halka yaptığı saldırı sonucunda, onlarca insanın hayatını kaybettiği Doğu Türkistan da, birkaç gün önce Sincan özerk bölgesinin Turfan eyaletinin Şahşan vilayetinin Lükçün nahiyesinde güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu 27 Müslüman Uygur acımasızca katledildi. Bu katliamlar Çin Halk Cumhuriyetinin Doğu Türkistan da ki zulmünü dünyaya tanıtmış oldu.