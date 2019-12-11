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DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM YOK (!)

40 milyona yakın Müslüman Türk’ün yaşadığı bir ülke olan Doğu Türkistan’da bazı aklıevvellerin, Çin’in maşası olan bazı zatların manipülasyon amacıyla söylediği gibi zulüm, baskı ve asimilasyon yok demek ne kadar güzel olurdu. Ama işin aslı öyle değil.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM YOK (!)

Gerçi Türkler katlediliyor, insanlık ölüyor, Müslümanlık yok ediliyor” desek te çok şey değişmiyor. Yine toplum “Kör, Sağır ve Dilsiz”.
O kadar duyarsız bir hale gelmişiz ki sormayın gitsin.
Binamızda komşumuz vefat etse 1 hafta sonra haberimiz oluyor. Varın gerisini siz düşünün.
Sormak isterim; Bir Doğu Türkistanlının canı kaç bin dolar eder? Bırakın Doğu Türkistanlı olmasını bir insan canının kıymeti ne ile ölçülür?
Öyle bir hale geldik ki, artık her şey menfaat ve çıkar üzerine kurulmuş. 
Devletlerin çıkarları için katliamlara göz yumulur hale gelmişiz. 
Birazcık ses çıkarmak isteyenler de hemen “Provakatör” yaftalaması ile karşı karşıya geliyor. 
Hani “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı”
Hani, “Zulme sessiz kalmak, o zulme ortak olmaktı”
İşte bu kadar taşlaşmış bir kalple yaşamaya çalışıyoruz. 

Devamı Erkinbeğ Uygurtürk'ün köşe yazısında.

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Anahtar Kelimeler:
çinTÜRKMüslümanDoğu Türkistan
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