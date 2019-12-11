DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZULÜM YOK (!)

Gerçi “Türkler katlediliyor, insanlık ölüyor, Müslümanlık yok ediliyor” desek te çok şey değişmiyor. Yine toplum “Kör, Sağır ve Dilsiz”.

O kadar duyarsız bir hale gelmişiz ki sormayın gitsin.

Binamızda komşumuz vefat etse 1 hafta sonra haberimiz oluyor. Varın gerisini siz düşünün.

Sormak isterim; Bir Doğu Türkistanlının canı kaç bin dolar eder? Bırakın Doğu Türkistanlı olmasını bir insan canının kıymeti ne ile ölçülür?

Öyle bir hale geldik ki, artık her şey menfaat ve çıkar üzerine kurulmuş.

Devletlerin çıkarları için katliamlara göz yumulur hale gelmişiz.

Birazcık ses çıkarmak isteyenler de hemen “Provakatör” yaftalaması ile karşı karşıya geliyor.

Hani “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı”

Hani, “Zulme sessiz kalmak, o zulme ortak olmaktı”

İşte bu kadar taşlaşmış bir kalple yaşamaya çalışıyoruz.



Devamı Erkinbeğ Uygurtürk'ün köşe yazısında.