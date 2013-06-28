Doğu Türkistanlı Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Kayseri Hunat Cami’sinde Cuma namazının ardından vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti. Yapılan Duanın ve kılınan namazın ardından Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Selim Gümüş Doğu Türkistan’da yaşamının yitirenler için açıklama yaptı. Gümüş: “ Doğu Türkistan’da yaşamını yitiren kardeşlerimizin mekânı cennet olsun. Onların acısını paylaşıyoruz. Bugün sadece elimizden gelen gıyabı cenaze namazı kılmak. Her zaman Doğu Türkistan’da ki vatandaşlarımızın yanındayız”

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gıyabi cenaze namazı sonrasında vatandaşlar sorunsuz bir şekilde dağıldı.