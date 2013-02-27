Dolandırıcıların Yeni Hedefi Akademik Personel

Yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele birimlerinin çalışmaları neticesinde bilişim yöntemleri kullanılarak işlenen yeni bir dolandırıcılık yönteminin geliştirildiği ve bu yeni yöntemde üniversitelerin akademik personelinin hedef alındığı tespit edilmiştir” ifadesinde bulunularak, şu uyarılar yapıldı:

“Bu dolandırıcılık yönteminde; daha önceden ismi ve bilimsel çalışma alanı belirlenmiş akademik personele yurtdışındaki saygın bir üniversiteden bir bilim adamı tarafından üniversiteye ait e-posta ile gönderiliyor imajı verilen bir mesaj la konferansa davet edilmektedir. Davetiyede tüm harcamaların geri ödeneceği ancak bunun zaman alacağı, bu nedenle otel masraflarının ve sağlık sigortasının ön ödemeleri için verilen hesaba 1000 Euro yatırılması gerektiği bildirilmektedir.

İlk gönderilen davet mesajında kalınacak yer olarak gerçekte var olmayan bir lüks otelin sahte internet adresi bildirilmekte, kendileri ile irtibat kurulması için iletişim bilgileri verilmektedir. Daha sonra bilim adamının güvenini kazanmak için süreç içerisinde farklı konular bahane edilerek defaten telefon görüşmesi ve e-posta yazışması yapılmaktadır. Yeterince güven sağlandığında parça, parça para talebinde bulunulmakta, kredi kartı ile ödenmek istendiğinde ise prosedür gereği sadece belirtilen uluslar arası banka aracılığıyla EFT/Havale ile ödeme kabul ettikleri söylenmektedir.

Benzer bir dolandırıcılık suçunun ilimizde faaliyet gösteren üniversitelerin akademik personeline karşı da işlenebileceği düşünülerek duyarlı olunması, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında durumun İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirilmesi ve eldeki bilgilerin paylaşılması uygun olacaktır.”