Dolar son dakika haberiyle çakıldı. Borsa ise 100 bine dayandı.

Dolar kuru 3.50 liranın altına indi. Enflasyon rakamları aylar süren yükselişini Mayıs'ta düşüşe bıraktı. Enflasyon rakamlarından gelen iyi haberler dolar kurunda sert düşüş yarattı. Dolar/TL enflasyon rakamları sonrası 19 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 3.50 liranın altını test etti.



Cuma gününü 3,51'in hemen üzerinde tamamlayan dolar/TL bu sabah yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor. Mayıs ayındaki değer kaybı ile aylık bazda düşüşünü üst üste dördüncü aya taşıyan dolar/TL, 2014'ten bu yana ilk kez 4 aylık bir düşüş serisi gerçekleştirmiş oldu.



Kur şu dakikalarda 3,50'nin hemen üzerinde işlem görüyor. Euro ise,3,95 seviyesinde seyrediyor.



Petrol fiyatları, ise Katar'ı terörizmi desteklemekle suçlayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in bu ülkeyle diplomatik ilişkileri bugün kesmeleri nedeniyle yüzde 1.4 yükseldi.





Uzmanlar Cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in ABD'de faizleri Haziran ayında artırdıktan sonra yılın ikinci yarısında para politikasında sıkılaştırmaya daha temkinli yaklaşacağını düşünüyorlar.



BORSA 100 BİN PUANA DAYANDI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 yükselişle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99 bin150,46 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 282,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile gıda, içecek oldu.



Cuma günü, dünya borsalarındaki pozitif görünümün etkisiyle gün içinde gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 98 bin 867,90 puana taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık bazda da yüzde 1,37 artış kaydetti. (iNTERNET.HABER)