DOLMUŞ NASIL DOLDURULMUŞ?

Daha önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni, ulaşıma yapmış olduğu zammın iptali için mahkemeye verdiklerini ve Kayseri’nin, Türkiye’de ulaşım için alınan kartları en pahalıya satan şehir olduğunu kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Mahmut Şahin, “ulaşım ile ilgili açıklamalar yapınca diğer sıkıntılar da tüketiciler vesilesiyle bize gelmeye başladı. Kayseri’nin 9 ilçesinde -en yakından en uzağa kadar- ilçeden şehre ve şehirden ilçeye taşıma yapan dolmuşlarla alakalı bir durum tespiti yapılmış. İlçelere giden 172 dolmuşun alımıyla ilgili bir ihale gerçekleştirilmiş ve bu ihaleyi, çok enteresan bir şekilde dolmuşun dışıyla değil de içiyle ilgilenen bir firma kazanmış. 17 kişilik dolmuş, koltuklar daraltılarak 20 kişilik yapılmış.” dedi.







Boyut aynı, koltuk fazla

Kayseri’de ilçelere giden dolmuşların standartlarının aynı olmasına rağmen normalden daha fazla yolcu taşımak için koltukların daraltıldığına dikkat çeken Şahin, “İlçelere giden dolmuşlar standart olarak 8 metredir. 20 kişilik olması, yani 3 koltuğun daha eklenmesi için 9 metre olarak üretilmesi gerekir. Fakat Kayseri’de 8 metrelik dolmuşlara 20 kişi alabilmek adına koltuklar daraltılmış. Burada zekice bir çıkarım yapılarak ihale alınmış ve 172 dolmuş satılmış. Fakat ilçelere gitmek için 1- 2 saat yolculuk yapan vatandaşlar var. Yolcuların 1-2 saat boyunca bacaklarını kırarak gitmeleri oldukça güçleşiyor.” şeklinde konuştu



‘Arkayı dörtleyelim’ tarih oldu

Dolmuşların arka bölümünde daraltma yapılarak 4 yerine 3 koltuk koyulduğunu belirten Şahin “İlçelere giden dolmuşların arka bölümünde 40 santimlik daralma ile bir koltuk kaldırılmış. ‘Arkayı dörtleyelim’ olayı da Kayseri’de tarih olmuş durumda. Bu halde ‘arkayı üçleyelim’ demek gerekiyor. Ve o arka kısımdaki 3’lü koltuğa, Büyükşehir Belediye Başkanı veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri gibi yapılı kişiler otursalar ve Sarız’ın Damızlık Köyü’ne 1-2 saat acaba nasıl giderler? Burada bir empati yapılması gerekiyor. Bu kişiler sanırım hiç ilçeye köye gitmemişler.” diye konuştu



“Bagaj bölümü kaldırılmış”

İlçeden şehire ya da şehirden ilçeye giden kişilerin dolmuşlarda bagaj bölümü olmadığı için eşyalarını taşıyamadıklarını vurgulayan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

“Bu tip dolmuşlarda, koltuk eklenirken arkada bir bagaj bölümü olur. Köye, ilçeye gidenler bunu çok iyi bilir. Köye gidenler oraya çantalarını, torbalarını, valizlerini koyarlar. Kayseri’de eşyaların konulduğu bu bagaj bölümü iptal edilerek, koltuk koyulmuş. Şimdi köyden, ilçeden şehre gelen hiçbir vatandaşımız elinde bir valiz, torba getiremiyor. Çünkü Ulaştırma Daire Başkanı ‘biz kargo taşımıyoruz, biz yolcu taşıyoruz’ diyor. Buradan bir mesaj verilmeye çalışılmış. Biz Tüketiciler Birliği olarak o mesajı aldık. Diyor ki; ‘ben yakında bir de kargo şirketi kuracağım, yolcuları ayrı, kargoları ayrı taşıyacağım.’ Kayseri Büyükşehir Belediyesi yakında ‘tek rakibimiz Türk Hava Yolları ‘ diyecek. Benim 12 yaşında bir oğlum var bu konuyu konuşuyorduk. ‘baba daha mantıklı bir şey var, 30 kişilik olabilir’ dedi ‘nasıl’ dedim. ‘Koltuklar kaldırılır herkes ayakta gider’ dedi ‘aman oğlum Büyükşehir Belediyesi duymasın, 1-2 saat insanları ayakta taşır’ dedim. Eğer Kayseri’de hala ‘ayağı çarıklı’ bakış açısı devam ediyorsa buna bir son verilsin. 1-2 saat yolculuk yapan insanlara eziyet edilmesin. Yakında muhtemelen ‘boyu 1.70’den, kilosu 85’ten fazla olanlar dolmuşlara binmesin’ diyecekler. ‘Biz sadece yolcu taşıyoruz.’ diyen insanlar yeni kıstaslar getirebilirler. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşım zammıyla ilgili davayı açtık. Mahkemenin sonucunu bekliyoruz. ‘ulaşımda en pahalı kartları satıyorsunuz’ dedik. İnsafa davet ettik, henüz bir insafa gelinmedi. Şimdi diyoruz ki; 1-2 saatlik yolculukta bu insanlara eziyet etmeyin. Bu işten vazgeçin. Büyükşehir Belediyesi’ni de vatandaşını düşünen ve halkın yerine kendisini koyan bir anlayışa davet ediyorum.”

Haber: Tuba Köksal