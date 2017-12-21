Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dönüşüm Sahabiye’yi çamura dönüştürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Sahabiye’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda mahalle adeta çamur deryasına dönüştü.

Dönüşüm Sahabiye’yi çamura dönüştürdü

Sahabiye’de uzun süredir beklenen Kentsel Dönüşüm projesi nihayet başladı. Temel kazısından dolayı ortaya çıkan topraklar kamyonlarla başka bir bölgeye taşınırken, önceki gün yağan yağmurla birlikte bazı yollar çamura büründü.



Kısa bir süre önce başlayan 1. Etap çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan bu durum bölge halkının canını sıkmaya başladı. Bazı vatandaşlar, özellikle Refika Küçükçalık Ortaokulu ve Şükrü Malaz İlkokulu önlerinde öğrencilerin çıkış saatinde çamurdan dolayı büyük sıkıntı çekildiğini belirterek, duruma bir an önce çare bulunmasını istediler.
Haber-foto: Ramazan KARAKUŞ

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir BelediyesiSahabiyeçamurKentsel Dönüşüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.