Dönüşüm Sahabiye’yi çamura dönüştürdü

Sahabiye’de uzun süredir beklenen Kentsel Dönüşüm projesi nihayet başladı. Temel kazısından dolayı ortaya çıkan topraklar kamyonlarla başka bir bölgeye taşınırken, önceki gün yağan yağmurla birlikte bazı yollar çamura büründü.







Kısa bir süre önce başlayan 1. Etap çalışmalarıyla birlikte ortaya çıkan bu durum bölge halkının canını sıkmaya başladı. Bazı vatandaşlar, özellikle Refika Küçükçalık Ortaokulu ve Şükrü Malaz İlkokulu önlerinde öğrencilerin çıkış saatinde çamurdan dolayı büyük sıkıntı çekildiğini belirterek, duruma bir an önce çare bulunmasını istediler.

Haber-foto: Ramazan KARAKUŞ