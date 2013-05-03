“DÖRT ADAYIN OLMASI ÇOK SESLİLİĞİN GÖSTERGESİ”

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Ömer Gülsoy, “Seçimlere az bir zaman kaldı. Kalan zamanı da iyi değerlendirmek istiyoruz. Şimdiye kadar zamanımızı iyi değerlendirdik. Arkadaşlarımız güzel çalışmalar yaptılar. Bizim burada toplantı salonumuzda güzel bir istişare çalışması yaptık. İnşallah gelecekteki meclisimizi oluşturacak arkadaşlarımızla birlikte toplantı yaptık. Bizim meclisimizi oluşturacak 98 kişi ile beraberdik. Güzel düşünceler ortaya çıkıyor İnşallah. Önümüzdeki dönem Ticaret Odası’nda yapacağımız programın provası idi. Çok güzel projelerimiz var. Yaptığımız ziyaretlerde üyelerin büyük teveccühünü görüyoruz. Tüm üyelere saygı gönderiyorum. Onların teveccühlerini boşa çıkartmamaya çalışacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak çok büyük bir gayret ediyoruz.” dedi.



Ticaret Odası’nın 4 adaylı bir seçime hazırlandığına dikkat çeken Ömer Gülsoy, “Ticaret Odası tarihinde ilk defa bu kadar çok adayla seçime gidiyor. Aslında bu çok güzel bir şey. Dört adayın olması çok sesliliğin olması demek. Bu da daha çok ve verimli projelerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Biz her zaman söylediğimiz gibi ortak akıldan yanayız. Bizim bütün anlayışımız seçim bittikten sonra da Kayseri ye hizmet etme derdinde olacağız. Onlarında fikirlerinden yararlanacağız. Meclisi oluşturan arkadaşların fikirlerine saygılıyız. Kayseri’ye nasıl hizmet ederiz onun telaşındayız. Onların fikir ve düşüncelerinden mutlaka ve mutlaka faydalanacağız. Arkadaşların da taşın altına elimizi koymayız deme gibi bir lüksleri yok. Buradaki meclisi oluşturacak bütün arkadaşların fikirlerinden faydalanarak Kayserinin gelişiminde nasıl fayda sağlarız onun derdinde olacağız. Bu şehre nasıl daha büyük katkı sağlarız onun peşinde olacağız. Kayseri de güzel bir ambiyans yakalandı. İnşallah seçim sonuna kadar devam eder ve Kazanan Kayseri olur “ şeklinde konuştu.