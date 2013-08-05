Dualar Mısır Ve Afganistan'a

Yoğun bir katılımın yaşandığı panayır havasında geçen ümmet iftar ında simit, hurma ve su ile oruçlarını açan katılımcılar, Allah'ın verdikleri nimetlere şükrederek, oruç tutamayan tutsa da iftar yapacak yiyecek bulamayan Müslüman kardeşlerini hatırladılar.

İftardan sonra Sadi Özmen'in okuduğu Kuranı Kerim ve Rıza Bozdağ'ın yaptırdığı duada, mağdur ve mazlum Afganistan Müslümanları ile bu günlerde Kahire'deki Adeviye meydanı ve Mısır'ın diğer meydanlarında Milli iradeleri için darbecilere karşı kırmadan dökmeden yiğitçe mücadele eden, bu uğurda üç yüz şehit beş bin yaralı veren Mısır Müslümanlarını unutmadılar.

Programda kısa bir konuşma yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü ve Mazlum-der Şube Başkanı Ahmet TAŞ, dünyanın Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye birçok bölgesinde Müslümanların mağdur, mazlum, sahipsiz müstekbirlerin ve emperyalistlerin insafsız müdahaleleri sonucu çileli bir hayatı yaşamak zorunda kaldıklarını, yaptıkları ümmet iftarları ile bu kardeşlerini bir nebze de olsa hatırlayarak ve günlük harçlıklarını onlarla paylaşmayı düşündüklerini bildirerek, Müslümanların ramazanlarını kadir gecelerini ve bayramlarını tebrik ettiğini söyledi.

İftarın ardından okunan Kuran-ı Kerim, dua ve konuşmayı müteakiben topluca Bürüngüz Camiine giren davetliler. Akşam namazını birlikte eda ettiler. Bu yıl yapılan ümmet iftarı organizesinden memnuniyetlerini dile getirdiler, organize edenlere teşekkür ve tebrikleri ile dua ettiklerini bildirdiler.

Haber: Bünyamin Gültekin