Dualar Suriye İçin

Hunat Cami'nin avlusunda Cuma namazı sonrası5 kişinin cenaze namazı kılınmasının ardından, emekli müftü Mehmet Göktaş, Suriye'de ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Göktaş yaptığı konuşmada Suriye yönetimini eleştirerek şunları söyledi: "Tahtları uğruna, saltanatları uğruna, gariban müslümanların kanlarını döken zalimleri, en kısa zamanda cezalandır, kahreyle yarabbi. Suriye'de canlarını veren hergün yüzlerce cana mal olan şu belayı tez zamanda onların başından kaldır yarabbi. Yüzyıllardır senin temsilciliğini yapan o güzel beldeleri yine eski günlerine döndür yarabbi. Sen, islam bayraktarlığını yapmayı herkese nasip eyle yarabbi. Akan kanları sen durdur yarabbi."

Gıyabi cenaze namazına katılanlar , dua edilmesinden sonra sessizce dağıldı..

