DUALARIMIZ MUSTAFA MİYASOĞLU İÇİN

Yaklaşık 6 ay önce boyun bölgesinde damar tıkanıklılığı olduğu teşhisi konulan ve bir süredir tedavi gören, Milli Gazete yazarı ve İslam davasının önde gelen entelektüel düşünürlerinden olan usta edebiyatçı Mustafa Miyasoğlu’nun durumu kötüye gidiyor.

Tedavisi devam eden Miyasoğlu’nun durumu beyninin üç noktasında ortaya çıkan tümörlerle daha da kötü bir hal aldı. Milli Gazetenin haberlerine göre bir aydır hastanede yatan Miyaboğlu’na Glial tümörü teşhisi konuldu.

Edebiyat uğrunda harcanan bir ömür

1946 yılında Kayseri'de doğan şair, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudu. On yıl liselerde öğretmenlik, on iki yıl da üniversitede okutmanlık yaptı. Bu arada, 1988-92 yılları arasında Pakistan'ın İslamabat şehrindeki yabancı diller enstitüsünde yardımcı profesör unvanıyla görevlendirildi. 1966 yılından beri şiir yanında deneme, hikâye, tiyatro ve roman türlerinde de eser veren sanatçı, pek çok dergi ve gazetede kültür ve sanat yazıları yayınladı, şiir ve romanlarıyla armağanlar kazandı. T. Millî Kültür Vakfı özel armağanını kazanan Hicret Destanı adlı şiiri Dr. Muhammed Harb tarafından Arapçaya çevrildi. Ayrıca başka şiir ve hikâyelerinin de İngilizce, Arapça ve Urduca çevirileri yurtdışında yayınlandı. Samsun, Ankara ve Kahire üniversitelerinde eserleri üzerine tezler hazırlandı. İlk şiiri Filiz dergisinde çıktı.