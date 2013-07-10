DÜĞÜNLERE RAMAZAN MOLASI

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı nedeni ile nikah memurluğunda nikah işlemlerinde büyük bir azalma olduğunu ve bir bakıma mola verildiğini söyledi.

Ramazan ayı öncesi özellikle okulların kapanması ile Temmuz ayının ilk haftasına kadar günde ortama 40-45 nikâh işleminin yapıldığını ve yoğun düğün günlerin yaşandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının başlaması ile nikah işlemlerin gündüz hiç yapılmadığını ancak iftar sonrası birkaç nikah işleminin yerine getirileceğini kaydetti.

Ramazan ayı içerisinde şu ana kadar 35 nikah işlemi için gün alındığını bunlarında sade nikâh törenleri olduğunu yani düğün salonlarında değil, belediye nikah salonunda yapılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Ancak evlenme ve sünnet düğünlerinde mola ayı olmaktadır. Belediye olarak bu hızlı düşüşün bir de bayram sonrası hızlı bir artışı olacağını biliyoruz. Çünkü Bayram sonrası okulların açılmasına kadar yine hızlı ve yoğun bir şekilde düğün törenleri yapılacaktır. Özellikle Eylül ayının ilk 3 haftasında yine ortalama günde 35-40 nikâh töreni için rezervasyon işlemi yapılmış. Yeni evlenenler ile Bayram sonrası evleneceklere mutluluklar diliyoruz'' dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak ikisi merkez olmak üzere bölgesel alanlarda yani hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde Hisarcık, Kıranardı, Mimarsinan, Gesi, Turan, gibi yerleşim bölgelerinde ve mahallerimizde toplam 12 ayrı nikah salonların bulunduğunu ve 5 nikah memuru ile bu hizmeti yerine getirdiklerini de kaydetti.