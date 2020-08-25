Düğünlerin süresi iki saati aşmayacak

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ek tedbirler alındı. Alınan ek tedbirler şu şekilde açıklandı:
1- Düğün (Köylerde ve/veya sokaklarda yapılanlarda dahil) , mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü, vb. gibi etkinliklerin; iki saati aşmamak suretiyle ve en geç 22:00’da tamamlanmasına,
2- Birinci maddede yer alan etkinlikler kapsamında araç konvoylarının kesinlikle oluşturulmamasına,
3- Bu kararın, Kolluk Kuvvetleri tarafından düğün sahiplerine yapılan tebligatlara ilave olarak tebliğine, İlimiz genelinde konu ile ilgili uygulamaların bu kapsamda titizlikle yürütülmesine
1- Düğün (Köylerde ve/veya sokaklarda yapılanlarda dahil) , mevlit, nişan, gelin alma, kına gecesi, sünnet düğünü, vb. gibi etkinliklerin; iki saati aşmamak suretiyle ve en geç 22:00’da tamamlanmasına,
2- Birinci maddede yer alan etkinlikler kapsamında araç konvoylarının kesinlikle oluşturulmamasına,
3- Bu kararın, Kolluk Kuvvetleri tarafından düğün sahiplerine yapılan tebligatlara ilave olarak tebliğine, İlimiz genelinde konu ile ilgili uygulamaların bu kapsamda titizlikle yürütülmesine
İHA