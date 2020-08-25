Düğünlerin süresi iki saati aşmayacak Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla, köylerde ve sokaklarda düğün, mevlit, nişan ve kına gecelerinin süresi iki saati aşmayacak.

25 Ağustos 2020 Salı 12:23