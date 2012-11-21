Dünya Bukadar Aciz Olamaz

Dernek binasında düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Mazlumder Kayseri Şubesi Başkan Vekili Ahmet Taş, “Bir haftadır işgalci İsrail’in savunmasız GAZZE halkına yaptığı acımasız saldırı ve katliamlar bir türlü durdurulamıyor” dedi.

Taş, “Savunmasız ve silahsız Gazze halkı üzerine her gün yüzlerce bomba yağdıran hava saldırıları ile Gazze şehrini harabeye çeviren İsrail saldırılarında bir hafta içinde 130’dan fazla insan katledildi, yaralıların sayısı ise bini geçmiş bulunuyor. İsrail saldırıları ise devam ediyor” şeklinde konuştu.

İsrail’e dur denilmesini istediklerini ifade eden Taş, “Amerika’dan Japonya’ya, Türkiye’den Endonezya’ya kadar tüm dünyada yapılan gösterilerle katliamları kınanan İsrail’in, bir an önce durdurulması için bölge devletleri ve halkı Müslüman olan devletler tüm güçlerini ve cesaretlerini toplayarak Katil İsrail’e dur diyebilirler” diye konuştu.

İsrail’i kınadıklarını belirten Taş, “Bizler Mazlumder olarak katliam sanığı İsrail’i şiddetle kınarken, Ellerinde petrol kozu olan petrol üreticisi bölge ülkelerinin katliamlar karşısında seslerinin çıkmamasını da insanlık adına utanç verici ve manidar buluyoruz. Katliama ses çıkarmayıp zalime sessiz kalan, tüm devlet ve insanları olaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.