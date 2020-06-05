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Dünya Çevre Günü’nde geri dönüşüm vurgusu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan Dünya Çevre Günü’nü kutlarken geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Dünya Çevre Günü’nde geri dönüşüm vurgusu

ASKON Kayseri Başkanı Ali Özcan, ekonominin ferahlaması ve gelecekte güçlü bir ülke olabilmek için geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Özcan, “Hammaddelerin daha ekonomik fiyatlama ile tedarikine kafa yorarken herkesin yaptığı, herkesin ürettiği ürünleri değil o ürünlerin içinde de farklılık ve farkındalık yaratarak ürünleri ekonomiye tekrar kazandırabilecek hale dönüştürmemiz bizim önümüzü daha pozitif olarak önümüzü açacaktır. Yeter ki iş dünyası, günümüzün trendleri olan sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm ile ilgili çalışmaları yapılsın. Geri dönüşümle ilgili hususlara değer verildiği sürece önümüzdeki zaman diliminde ürünlerimize talep artışa geçecektir. Bizim kültürümüzde hiçbir şey boşa gitmez. Kültepe Ekonomi Zirvesi yaptığımızda Sn. Ali Kibar bu konuyu derin olarak ele almış ve dinleyenlere güzel bir bilgi sunmuştu. Ali Bey, temiz ve doğal kaynaklar kaynaklardan üretimlerinizi yapmaya gayret edilmesini, hijyen standartlarına ve sertifikalandırmaya gayret edilmesini söylemişti. Bizlerin bunlara kafa yorup ithal mevzuatları, maliyetler üzerindeki ağırlıklarını ölçtüğümüz takdirde bu pazarlara çok daha rahat aksetme olanak olanaklarımız olacaktır. Hiçbir ürünü satamayız diye düşünmemeliyiz. Sayın Süleyman Orakçıoğlu Bey bir İngiliz atasözüne ilaveten Araplara kum, Türklere lokum, İtalyanlara tekstil ürünleri satmadan başarılı olunmayacağını ifade edip kendilerinin bunu başardıklarını ifade etmişlerdi. Aynı hassasiyet ile kaliteyi, hijyeni ve farklı ürünlerin olmasını sağlayıp bu ürünleri müşterilerinize anlatabilirsek dünyanın bütün pazarları ön göremeyeceğimiz şekilde tüm kapıları ile sonuna kadar açılacaktır.” dedi.

Ali Özcan, “Ekonomi zirvesinde Berna Gözbaşı Hanımefendi’yi dinlediğimiz zaman hijyen konusunu vurgulayarak şirket atılımdaki en önemli üç husustan biri olduğunu ifade etmişti. Hijyen, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bugün dünyadaki büyük alıcıların en önem verdiği unsurdur. Önemli olan kullanılan enerji ile ürettiğiniz ürünün tekrar geri dönüşümden elde edilmiş ürün olmasıdır. Bu şekilde sizin standart ürettiğiniz ürünlerden daha iyi fiyatla alıcıları vardır. Dünya bu trende yöneldi. Sadece ekonomi değil sağlık için bu çok önemlidir. Gelecek nesillere sağlıklı bir doğa, yaşanılabilir bir dünya bırakılabilmek için bugün doğaya yapılan tahribatı önlemek gerekmektedir. Daha güzel bir toplum ve dünya için Dünya Çevre Günü’müzü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

 
 
 
 
 

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