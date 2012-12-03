Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdamı Derneği Kayseri Şube Başkanı Hasan Aykülteli ve engelli vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, “Dünyanın dört bir yanında hakları için mücadele eden engellileri anmak ve kazanılmış haklarını toplum bilincine çıkarmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3 Aralık tarihini Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir.” diye konuştu.

Kılıç, “Yeni uygulamaya konulan ‘aile hekimliği’, büyük ölçüde engelliler dikkate alınmadan tasarlanmıştır. Bu sistem tedavileri uzmanlık gerektiren engellilerin sağlık hizmetinden yararlanmasını kısıtladığı gibi, uzman olmayan hekimlerin yanlış tedavilerine, dolayısıyla engellerin telafisi olmayan mağduriyetlerine de kapıyı açık bırakmış durumdadır.” şeklinde konuştu.

Engellilere karşı ayrımcılık yapılmamasını isteyen Kılıç, “Engellilerin topluma tam ve etkin katılmasının, farklılıkları saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesini, erişilebilirliğinin, fırsat eşitliliğinin, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının, engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulmasının takipçisi olacaktır.” ifadelerinde bulundu.

Tören, Kılıç’ın konuşmasının ardından sonra erdi.