Dünya markalarının kot kumaşı Kayseri’den

Kayserili bir grup girişimci tarafından 64 yıl önce tamamen yerli sermayeyle kurulan ve yoluna daha sonra bir aile şirketi olarak devam eden Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ, aralarında dünyaca ünlü markaların da bulunduğu 300’ün üzerinde “jean” firması için denim kumaş üretiyor.







1953 yılında Kayserili girişimciler tarafından kurulan ve yıllar içinde aile şirketine dönüşen şirket, yıllık 100 milyon avroluk ihracat rakamına ulaşarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmaları arasında ilk 200’e girdi.







Bin 500’den fazla kişiye istihdam sağlayan firma Kayseri ve Bahreyn’deki üretim tesislerinde moda, teknoloji ve sanatı birleştirerek yıllık 55 milyon metre kumaş üretiyor.







Firmanın üretim direktörü Erkan Ilgaz, yaptığı açıklamada, fabrikada farklı ham madde ve doğal elyaflardan veya bunların karışımlarından oluşan kumaşlar, comfort, stretch, powerstretch, bi-stretch, warp stretch, kaplamalı kumaşlar ve alchemy prosesi ile kumaş ürettiklerini söyledi.







İhraç edilen ürünlerin genellikle yumuşak ve rahat kumaşlar olduğunu belirten Ilgaz, «İnsan ihtiyaçlarına bağlı olarak bütün dünyada hızlı değişimler yaşanıyor. Bu değişimlerden giyim sektörü de etkileniyor. İnsanlar artık her ortamda ve günün her saatinde daha rahat hissettikleri tarzda giyinmeyi tercih ediyorlar. Bu durumda özellikle comfort ve stretch ürünlere olan talep, farklılaşarak artıyor. Bu nedenle her ürün grubundan kumaşlara talep olmasına rağmen giydiğiniz zaman bu rahatlık hissini veren nitelikte kumaşlar ön plana çıkıyor.» dedi.







Üretimin yaklaşık yüzde 80’i ihraç ediliyor

İhracat ağırlıklı çalışan şirketin yıllık 130 milyon avro ciro yaptığını, bunun yaklaşık 100 milyon avrosunu ihracat gelirinin oluşturduğunu belirten Ilgaz, şunları kaydetti:

“Üretimimizin yaklaşık yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. İç piyasaya sevk edilen ürünlerimizin de büyük bir kısmı ihraç edilmek üzere alınıyor. Dünyanın birçok bölgesinde bulunan 300’ün üzerinde markaya hizmet veriyoruz. ABD ve Avrupa başta olmak üzere Avustralya, Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ve ABD’de ‘premium segment’ olarak nitelendirilen üst sınıf markalarla yoğun ilişkiler içindeyiz. Avrupa’da özellikle İtalya, Almanya ve Hollanda’da faaliyet göstermekteyiz.”







Ilgaz, 2012 yılından itibaren toplam pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini, dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda pamuk üretmesini sağlamak için oluşturulmuş gönüllü bir program olan Better Cotton pamuğuna ayırdıklarını da sözlerine ekledi.

AA