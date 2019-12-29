Gebze’de düzenlenen Bilişim Vadisi’nin resmî açılış töreni ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla kamuoyuna açıklanan yerli otomobil hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Gülsoy;

"Ülkemiz açısından tarihi bir günü geride bıraktık. Yüzde yüz Türk sermayesi ve Türk çalışanlarının gayreti, Cumhurbaşkanımızın da kararlı duruşu ile Türk mühendisleri tarafından yapılan yerli otomobil ülkemizde ve dünyada büyük ses getirdi. 60 yıllık bir hayali gerçekleştirmek geleceğe umutla bakmamızı sağladı. 2022 yılında yollarda olacak yerli otomobilimiz, Ülkemiz sanayi, ekonomi ve diğer alanlarda ne kadar ileriye gittiğimiz gözler önüne serdi. Ülkemizde bu kadar önemli ve umut veren gelişmeler yaşanırken, biz genç girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sunacak, istihdam yaratacak ve dünyada ses getirecek projeleri hayata geçirmemiz gerekir. Kayseri Genç Girişimciler Derneği olarak ülkemizde savunma sanayi ve Ar-Ge konularda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yerli otomobilin bizlere kattığı heyecanla çalışmaları hızlandıracağız. Türk'ün gücünün tüm dünyaya bir kez daha gösterildiği Yerli otomobil gerek dış görüntü, gerekse de iç donanımı ile benzersiz bir güzelliğe sahip olduğu gösterdi. Bizlerin kendine güvendiğinde aşamayacağı hiçbir engel yok. Dönem bekleme değil, hamle yapma günüdür. Biz de bu hamleyi yapmak, ses getirecek projeler üretmek için varız. Türkiye'de bir hayali daha gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Yerli otomobilin geliştirilmesinde katkı sunan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

