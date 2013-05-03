‘DURDUK’ YERDE YANMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Hastaneler Caddesi'nde yaşanan olayda park halindeki 38 AF 151 plakalı aracın elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldığı öğrenildi. Araç sürücüsü ve çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangını olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.



Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.