Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Hastaneler Caddesi'nde yaşanan olayda park halindeki 38 AF 151 plakalı aracın elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldığı öğrenildi. Araç sürücüsü ve çevredekilerin müdahalesi ile söndürülemeyen yangını olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangın sonrasında araçta maddi hasar meydana geldi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.
‘DURDUK’ YERDE YANMAYA BAŞLADI
Kayseri’de park halindeki araç elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Alev alan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
03 Mayıs 2013 Cuma 18:43
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:‘DURDUK’ YERDE YANMAYA BAŞLADI
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.