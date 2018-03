Dursun: Ülke iç karışıklığa sürüklenebilir 

Kayseri Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun, tartışmaları beraberinde getiren 696 sayılı KHK'nın 121. maddesi ile ilgili tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Getirilen düzenleme karşısında söyleyecek söz bulamadığını aktaran Başkan Cavit Dursun şunları söyledi:

“Sivil milislere suç işleme ve cezasızlık getirme şeklinde, peşin peşin af olarak anlaşılabilecek bu madde, son derece tehlikeli ve ağır sonuçlara neden olabilecektir. Bu düzenleme ülkede büyük kaos, iç karışıklık, saldırı, etnik veya dinsel her türlü bölünmeye yol açacak niteliktedir. Genel, özel, açık veya örtülü bir af niteliğindeki bu düzenleme, hukuk devleti ilkesine, anayasaya ve her türlü insanı yada ahlaki her hususa aykırıdır. Milli birlik ve beraberliğimizi, ülkemizde birlikte yaşama arzusunu zedeleyecek bu düzenleme, ülkemizi ve milletimizi terör örgütlerinin, istihbarat kuruluşlarının ve dış güçlerin her türlü provokasyon, örtülü veya açık operasyonlarına açık hale getirecektir. Derhal kaldırılması gerekmektedir. Tek gayemiz Türkiye Cumhuriyetinin ve büyük Türk Milletinin, milli birlik ve beraberlikle, hukuki güvenlik, huzur, güven ve refah içerisinde, anayasal ve hukuk devleti ilkeleriyle, bir arada yaşamasıdır.”



