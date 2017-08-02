Duruşma gece yarısı 3'te sona erdi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Burhaniye Kapalı Cezaevi’nde tutuklu sanıklar Aliye Boydak, A. K., B. K., H.Ş., H.A., İ. C., M.Y., M. O., Y. İ. ve tutuksuz sanıklar M. Y., A.C. duruşma salonunda, Ö. A. ise Ankara Adliyesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi.



Dün saat:18.00'da başlayan ve gece yarısı 3'te sona eren duruşmada 42 tanıktan 39'u dinlendi. Ankara Adliyesi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan bylock kullanıcısı Ömer A.'nın, etkin pişmanlıktan faydalanmasına rağmen duruşmada ifadesini değiştirdiği öğrenildi.



Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuksuz sanıklardan Ö. A.'nın tutuklanmasına, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 42 tanıktan dinlenmeyen diğer 3 tanık ise eylül ayında görülecek celsede dinlenecek.

İHA