E- Devlet'ten miras sorgulama uygulaması başladı

Geçtiğimiz günlerde gündemi uzun bir süre meşgul eden soyağacı sorgulamanın ardından e Devlet sisteminde miras sorgulama da eklendi ve vatandaş internete akın etti. E-Devletten miras sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar UYAP sisteminden https://www.turkiye.gov.tr/adresine girerek işlemlerini yapabilir.

Dünden itibaren Türkiye'nin gündemine giren miras sorgulama sistemi vatandaşın yine yoğun olarak e-Devlet sisteminin hizmet verdiği turkiye.gov.tr sitesini ziyaret etmesine neden oluyor. e Devlet miras sorgulama sistemi sayesinde çıkarılmış bir veraset ilamı olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

Son dönemde "Soya Ağacı" ve "1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmeti başlatan e-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başladı.



6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna “Veraset İlami Sorgulama” yazmanız yeterli olacaktır.

Vatandaşlar, soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri uygulamalarının ardından yakınlarından miras kalıp kalmadığını da e-devlet üzerinden sorgulayabilecek. E-devlet'ten Mirasçılık belgesi nasıl alınır, Veraset İlami Sorgulama nasıl yapılır? E-devlet şifresi nasıl alınır, giriş nasıl yapılır? İşte miras sorgulama için bilmeniz gerekenler...

36.5 milyon kayıtlı kullanıcının olduğu e-devlet'te 3 binden fazla hizmet veriliyor... Geçtiğimiz dönemde Alt-üst Soy Sorgulama, Sefer Görev Emri gibi hizmetlere aşırı ilgi nedeniyle kilitlenen e-devlet'te artık yakınlarınızdan miras kalıp kalmadığını da öğrenebileceksiniz.

ŞİFREYLE ALINABİLECEK

1- Yakınlarından miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyenlerin ilk olarak e-devlet şifresi kullanarak e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesine girmesi gerekiyor.

2- Sonrasında kullanıcı bölümünden T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapın.

3- Anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.

MİRAS ÇIKARSA VERGİSİ VAR!

Sorgulama sonucunda tarafınıza bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekiyor. 2018'de uygulamaya göre, 240 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, bırakılan miras tutarına göre yüzde 10'a kadar yükselebiliyor.

VATANDAŞ AKIN EDİNCE E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPMAK GEREKİR?

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz. (internethaber.com)