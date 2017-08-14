Büyük bir merakla beklenen TEOG lise yerleştirmeye esas nakil başvuruları başlıyor. 1. yerleştirmeye esas nakil başvuruları bugün başlıyor. 1. yerleştirmeye esas nakil başvuruları 14-18 Ağustos tarihleri arasında "e-okul" Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler ve velileri de tercih listeleri ile boş kontenjanlara da "e-okul" sisteminden ulaşabilecek. İşte e-okul 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve TEOG lise boş kontenjan sorgulama...

Yüzbinlerce öğrenci ve onların velileri büyük bir merakla TEOG Lise tercih sonuçlarını merak ediyordu. Bu bekleyiş sona erdi ve MEB, geçtiğimiz günlerde lise tercih sonuçlarını adayların erişimine açtı. TEOG lise tercihlerinin sona ermesinden sonra adaylar nakil başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtlarını aramaya başladı. İşte e-okul 1. nakil başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve TEOG lise boş kontenjan sorgulama...

TEOG nakil başvurularının 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri,adaylara bildirildi. Öte yandan adaylar E-Okul sistemi üzerinden Lise boş kontenjanlarına erişebilecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrencilerin 14-18 Ağustos, 21-25 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecekleri, yerleştirmeye esas nakil başvurularının, herhangi bir örgün ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda 3 tercih yapacak ve bu tercihlerini bir ortaokul müdürlüğünden onaylatacaklardır. Alınan tercihler doğrultusunda yerleştirmeye esas nakiller YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirmeye esas nakil sonuçları ise 18 Ağustos, 25 Ağustos ve 6 Eylül tarihlerinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları, "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

TEOG YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

8'inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri bu kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

«ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5'lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5'lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5'lik dilimden karşılayabileceklerdir.

Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir. (sabah.com.tr)