Ebe ve Hemşireler Haftası Kutlandı

İl Özel İdaresi tiyatro salonunda düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzman Dr. Cem Turanoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Füsun Demirel, ebeler ve hemşireler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Füsun Demirel, “Hemşireler ve ebeler sağlık ekibinin olmazsa olmaz en temel unsurlarından birisidir. Bütün ebe ve hemşirelerimiz değişen sağlık ihtiyaçlarının hasta ve yakınlarının beklentilerinin karşılanmasında verimli ve duyarlı sağlık hizmeti sunabilmek için omuzlarındaki bireysel sorumluluk bilinci ile görevlerini profesyonel olarak yapma gayreti içerisindedirler” ifadelerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ise, “Toplumun temeli ailedir. Ailenin sağlığının koruması ise toplumun kalkınmasına, sağlık sisteminin hedefine ulaşmasına ve mutlu bireylerin yetişmesine olanak sağlar. Sağlık sistemi çeşitli disiplinlerin bir araya gelerek ortaya koyduğu halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılarken kendini yenilemek, vatandaşın sağlığını sağlamak ve bakanlığımızın da direktiflerini yerine getirmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden emekli olan ve bir dönem görev alan ebe ile hemşirelere plaket verildi.