Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

EBİÇ’TE KIRILAN MİL YÜZLERCE DÖNÜM TARLAYI YAKTI

Ebiç’te inanılmaz bir yangın yaşandı. Bir biçerdöverin milinin kırılması sonucu çıkan yangında tahmini rakamlara göre 400 ila 500 dönüme yakın buğday tarlası alevler altında kaldı.

EBİÇ’TE KIRILAN MİL YÜZLERCE DÖNÜM TARLAYI YAKTI
Ebiç Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerinin gazetemize verdiği bilgiye göre önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaklaşık 500 dönüm içerisinde kalan tarlalar aleve teslim oldu. Buğday tarlasında çalışan biçerdöverin milinin kırılması sonucu biçerdöverin içinde yanan sapların neden olduğu yangında 400 ila 500 dönüm buğday tarlası yandı.
Ebiç Mevlana Mahallesi’nde Şabanözü Mevkii’nde meydana gelen olayda, A.E.’nin kullandığı biçerdöver makinesinin tambur milinin kırıldığı ve biçerdöverin içinde yanan sapın araziye yayıldığı öğrenildi. Çıkan yangının kontrol altına alınamaması sonucunda tarlaların yandığı bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
 
Haber: Erkin Uygurtürk 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
EBİÇ’TE KIRILAN MİL YÜZLERCE DÖNÜM TARLAYI YAKTI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.