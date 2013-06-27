EBİÇ’TE KIRILAN MİL YÜZLERCE DÖNÜM TARLAYI YAKTI

Ebiç Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerinin gazetemize verdiği bilgiye göre önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaklaşık 500 dönüm içerisinde kalan tarlalar aleve teslim oldu. Buğday tarlasında çalışan biçerdöverin milinin kırılması sonucu biçerdöverin içinde yanan sapların neden olduğu yangında 400 ila 500 dönüm buğday tarlası yandı.

Ebiç Mevlana Mahallesi’nde Şabanözü Mevkii’nde meydana gelen olayda, A.E.’nin kullandığı biçerdöver makinesinin tambur milinin kırıldığı ve biçerdöverin içinde yanan sapın araziye yayıldığı öğrenildi. Çıkan yangının kontrol altına alınamaması sonucunda tarlaların yandığı bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.

Haber: Erkin Uygurtürk