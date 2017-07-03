“Efsane İçmece” açılıyor

Yeşilhisar Belediyesi’nin duyurduğu açılış 8 Temmuz Cumartesi Günü saat 17.00’da Belediye Köşk Parkında gerçekleşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı açılış programı ise şöyle;

Açılış Programı

1. İçmece şifalı su merkezi tesisi

2. Meslek yüksekokulu öğrenci yurdu

3. Yöresel ürünler satış yeri

4.Halı saha ve sosyal alanlar

Temel Atma Programı

1. Kentsel Dönüşüm Temel Atma

Haber: Ufuk Çamdal