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“Efsane İçmece” açılıyor

Yaklaşık 20 yıl önce kapatılan Yeşilhisar İlçesinin İçmece Mahallesinde bulunan meşhur İçmece Şifalı Su Merkezi Yeşilhisar Belediyesinin yaptırmış olduğu modern tesisleriyle halkın hizmetine açılacak.

“Efsane İçmece” açılıyor
Yeşilhisar Belediyesi’nin duyurduğu açılış 8 Temmuz Cumartesi Günü saat 17.00’da Belediye Köşk Parkında gerçekleşecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı açılış programı ise şöyle; 
Açılış Programı 
1. İçmece şifalı su merkezi tesisi
2. Meslek yüksekokulu öğrenci yurdu
3. Yöresel ürünler satış yeri 
4.Halı saha ve sosyal alanlar
Temel Atma Programı
1. Kentsel Dönüşüm Temel Atma
Haber: Ufuk Çamdal
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