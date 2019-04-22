"Egemenlik milletin, gelecek yavrularımızın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yılının sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin önemine işaret etti. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramın ülkemizde kutlanıyor olmasının Türk milletinin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 99’uncu yılını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de egemenliğimizin en önemli kurumu olduğunu söyledi.



“MİLLİ İRADE HER GÜCÜN ÜSTÜNDEDİR”

Milli iradenin her türlü gücün üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, “1994-1999 yılları arasında milletimizden aldığımız yetki ile bünyesinde görev yapmaktan gurur duyduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesinin sembolüdür. Kurucu meclis ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bugüne kadar meclis çatısı altında milletin iradesini en güzel şekilde taşıyarak hizmet etmiş milletvekillerimizi tebrik ediyor, hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” dedi.



23 NİSAN ŞENLİĞİ YAPILACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocuklarımız ve aileleri tarafından en güzel şekilde kutlanması için 23 Nisan Şenliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Şenliğimiz 23 Nisan Salı günü saat 13.00’te, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştireceği şenlikte çocuklarımız için farklı eğlence alanları ve ikramlar olacak. Tüm çocuklarımızı bayramı en güzel şekilde yaşamak için şenliğimize davet ediyorum” diye konuştu.

