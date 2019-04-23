EGEMENLİK MİLLETİNDİR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız dostluk ve kardeşlik mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Bu bayram çocuklarımız için bir şenlik, milletimiz için gurur günüdür" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yılının sadece ülkemizdeki değil tüm dünyadaki çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin önemine işaret etti. Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayramın ülkemizde kutlanıyor olmasının Türk milletinin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 99’uncu yılını kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de egemenliğimizin en önemli kurumu olduğunu söyledi.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın en güzel şekilde kutlanması için 23 Nisan Şenliği düzenlediklerini ifade ederek, “Şenliğimiz bugün saat 13.00’te, Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda yapılacak. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştireceği şenlikte çocuklarımız için farklı eğlence alanları ve ikramlar olacak” dedi.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “23 Nisan sömürge ülkeleri tarafından topu, tüfeği, erzağı özetle her şeyi elinden alınmış bir milletin vatanı, bayrağı ve imanı söz konusu olunca en güçlü ordulara karşı nasıl bir zafer kazanacağını tüm dünyaya haykıran, küllerinden yeniden doğuşunun adıdır" ifadelerini kullanırken, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise çocukların geleceğimizin teminatı olduğunu söyleyerek, “Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır. Bizler de iş dünyası olarak, demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



