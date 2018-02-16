Eğitim-Bir Sen'den Bakan Özhaseki'ye ziyaret 

Ziyarete Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Vekili Abdullah Karabulut, Başkan Yardımcıları Latif küçük, Abudder Elbey, Hacı Sarı, Mehmet Emin Aslantürk, Ahmet Kucur katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Eğitim-Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Çalışmalarınızı memnuniyet içerisinde takip ediyoruz. Özellikle Kayseri'ye yaptığınız değerli çalışmaların ardından Diyarbakır Sur ilçesinde ve diğer terörle mücadele bölgelerinde PKK terör örgütünün yakıp yıktığı yerleşim alanlarını imar çalışmalarınız bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Geçtiğimiz günlerde geçirdiğiniz uçak arızası ve atlattığının büyük tehlikeden dolayı size geçmiş olsun. Allah bir daha böyle olumsuzluklar yaşatmasın” diye konuştu.



Bakan Özhaseki ise, sendika üyelerine teşekkür ederek; “Uçağımız havada iken elektrik aksamındaki bir arızadan dolayı acil iniş yapmak zorunda kaldık, şükürler olsun kimseye bir şey olmadan bir askeri üsse iniş yaptık. Biz hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz, milletimizin duası bizim en büyük enerji kaynağımızdır, dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Ziyarette eğitim gündemi ile ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.





İHA

