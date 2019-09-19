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Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği

Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanlığının geleneksel aşure etkinliği İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Geleneksel Aşure Etkinliği

Etkinlik öncesinde açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak Muharrem ayında yapmış olduğumuz aşure etkinliğimizi bu yıl Melikgazi ilçesi İbrahim Tennuri Ortaokulu ve Şehit Jandarma Komando Er Hacı Aydıncı İlköğretim Okulu’nda yapıyoruz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu aşure etkinliğimizi çocuklarımız, öğrencilerimiz geleneklerimizi örf ve adetlerimizi öğrensinler diye okullarımızda yapmaya devam ediyoruz. İnşallah her yıl yapmaya gayret edeceğiz” dedi.
Etkinlikte öğrencilere aşure dağıtımı yapıldı.

İHA

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