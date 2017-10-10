Eğitim Bir-Sen’den bin kişilik aşure ikramı

İlçeye bağlı Boztepe Mahallesi’nde bulunan Boztepe İlkokulu’nda düzenlenen etkinlik, Kur-an’ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle başladı. Duaların edilmesiyle birlikte Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ile beraberindekiler, öğrencilere aşure ikramında bulundu. Açıklamalarda bulunan Kalkan, etkinlik hakkında bilgiler vererek bin kişilik aşure ikramında bulunduklarını söyledi. Kalkan, “10 Muharrem’de peygamber efendimizin ciğerparesi Hz. Hüseyin ve Hz. Hüseyin’e inanan 70 tane şehidimiz ve 15 Temmuz ile diğer şehitlerimizin anısına Kocasinan ilçemize bağlı Boztepe İlkokulu, Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda Eğitim-Bir-Sen olarak aşure ikramımız olacak. Burada bir etkinlik yapıyoruz ve bin kişilik bir aşure hazırladık. Çocuklarımıza aşure ikramında bulunacağız” ifadelerini kullandı.