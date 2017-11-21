EĞİTİM BİR SEN’DEN MEMURLARA MÜJDE!

Kurum İdari Kurulu Başkanı ve MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk ile Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varılan konular şunlar:



Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları yapılacak.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ivedilikle gerçekleştirilmeli ve en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmelidir.

Engelli Yardımcı Hizmetlilere sınavsız memur olma yolu açılacak.

-Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmalıdır.

Nöbet görevi bulunan personele nöbet ücreti ödenecek

-Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

İkili öğretim yapan okullarda çalışanlara fazladan mesai ücreti ödenecek.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlerin, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma ücreti ya da izinden yararlandırılmalarının sağlanması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

Milli Eğitim personeli çocukları bursluluk sınavına engel olmadan girebilecek.

-Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan, “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “dört katını” ibaresi, “yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir.

Memurların çocuklarına kreş imkanı sağlanacak.

-Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

Memurlara servis imkanı sağlanacak.

-25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı, bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.

FETÖ’den açığa alınan ya da ihraç edilenlerden mahkemece takipsizlik kararı verilenler görevlerine dönecek.

OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan, sonrasında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar bulunanlar görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

(Kurum haberi)