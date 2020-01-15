Eğitim Bir Sen’e Tepkiler Büyüyor

Geçtiğimiz günlerde, MHP İl Başkanı Serkan Tok’un sert açıklamalarına ve “Kripto FETÖ ağzı ile konuşma. Haddini bil” tepkisi ile karşılaşan Aydın Kalkan ve yönetiminin bazı tutum ve davranışları eğitimciler arasında da tepki ile karşılanıyor.



Kayseri’de en çok üyeye sahip olan sendika olan Eğitim Bir Sen’in, okullarda müdür ve müdür yardımcıları hususunda Milli Eğitim Müdürlüğüne baskı yaparak kendi üyeleri içinde sendika yönetimine yakın olanları bu makamlara getirdiği iddiaları artarak devam ederken, proje okullarındaki idarecilerin yüzde 90-95’ininde aynı şekilde Eğitim Bir Sen üyesi olması Milli Eğitim Müdürlüğü ile sendikaya tepkilerin odak noktasından birini oluşturuyor.



Sendika yönetiminde bulunan isimlerin, öğretmenlik ve idarecilik yanında tayin ve terfi işleriyle uğraşması, “iktidara yakınız mesajları” ile de Kayseri’de prim yapmaya kalması gibi iddialar Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şubesi’nin oldukça başını ağrıtacak konular arasında gösteriliyor.



Bazı okullarda İstiklal Marşı’nın okunmaması yönündeki iddialara yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Aydın Kalkan ve ekibinin eğitim camiası içinde sendika imkanları ile göstermelik işler yapmanın ötesine geçemediği yönünde eleştirilere maruz kaldığı öğrenilirken, son olarak sendikanın Erciyes’te yaptığı etkinlikten tüm üyelerin haberdar edilmediği ve sadece yöneticilere yakın kişilerin olduğu eleştirileri de dikkatlerden kaçmadı.



Ne olmuştu?

Kayseri'de bazı okullarda yönetmelikte yer almasına rağmen İstiklal Marşı'nın okutulmamasına yönelik tepki gösterenler sonrasında tartışma büyümüştü.







Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak'ın "Yağcılıkta, yalakalıkta, yandaşlıkta yorulmayan muhterem ağızlarınız İstiklal Marşı okurken mi yoruluyor?" şeklinde gündeme getirdiği konunun ardından Eğitim Bir-Sen Kayseri İl Başkanı Aydın Kalkan, "Kimse eğitimcilerin vatan, millet ve bayrak sevgisini sorgulamamalı. Ucuz kahramanlık arayışları doğru değil" şeklinde konuştu.







Aydın Kalkan’ın bu sözleri, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok’u kızdırdı. Kalkan’a ‘kripto FETÖ ağzı ile konuşma, haddini bil’ diyen Başkan Tok, şunları söylemişti: “Geçen hafta İstiklal Marşımızın bazı okullarda okunmaması nedeniyle yapmış olduğum açıklamamda Aydın Kalkan bey ve sendikası ile ilgili hiç bir şekilde isim zikretmemiş olmama rağmen ve o okulların sendikanızla alakasını da sizden bugünkü beyanatınızla öğrenmiş bulunmakla beraber açıklamanızda beni ve sendika başkanı arkadaşımı ucuz kahramanlık yaptılar demenizi size misliyle iade ediyorum. En azından biz milletimizin ve devletimizin kutsallarını savunmamız nedeniyle ucuz kahraman oluyorsak peki sen ne oluyorsun? Bu ağzı biz iyi biliriz kripto FETÖ ağzı ile konuşma, haddini bil. Senin gibiler bu ittifaka zarar vermek için mücadele etse de size fırsat vermeden ittifakı korumaya devam edeceğiz. Sana da bir tavsiyede bulunacağım; Karın ağrını geçirmiş olduğun milli enfeksiyon hastalığına bağlıyorum, tedavini de milli ve yerli aşıda görüyorum.”

