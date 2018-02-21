EĞİTİME DEV YATIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı, hayırseverler ve AB tarafından 2018 yılında Kayseri'de okullara 63 proje karşılığında 415 milyon TL'lik yatırım yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, ikili eğitimden tekli eğitime geçiş için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “Bu yıl içerisinde hedeflediğimiz projeleri hayata geçirebilirsek 2018-2019 eğitim-öğretim sezonunda Kayseri'de tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacak” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, toplantı düzenleyerek basın mensupları ile bir araya geldi.







Osman Elmalı, Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelinde gerçekleştirilen toplantıda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.







Devlet yatırım programında yer alan projelerin tutarının 130 milyon olduğunu kaydeden Osman Elmalı, “Bakanlığımızca onaylanan toplam 63 yatırımın proje tutarı 415 milyon TL’dir. İl Müdürlüğümüzce Yatırım Programı kapsamında, bakanlığımızca onaylanan ve AB ile Dünya Bankasınca finanse edilecek olan toplam 7 yatırım bulunmakta olup bunlardan 3 tanesinin ihale süreci Bakanlığımızca başlatılmıştır. Bu 3 yatırımın 2018 yılında tamamlanması Bakanlığımızca hedeflenmektedir. Diğer 4 yatırımın ise finansman ve ihale öncesi hazırlık işlemleri Bakanlığımızca yürütülmektedir. Yine Bakanlığımızca Maliye Bakanlığı arasında yürütülen “Arsa karşılığı okul yapımı projesi” kapsamında 25 projemiz kabul edilmiş olup, Defterdarlık ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılacak arsa temin çalışmalarına başlanmıştır " diye konuştu.







"Tekli eğitim için bin 464 derslik lazım"

Kayseri'de tekli eğitime geçiş için çalışmalar yapıldığını belirten Elmalı; “Bunun için bin 464 derslik gerekiyor. Çalışmalar ve planlanan yatırımlar tamamlandığında İl Merkezindeki derslik sorunu çözüme kavuşmuş olacak.” dedi.







300 bin 86 öğrenci

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, resmi ve özel okul öncesi, temel eğitim, orta öğretim ve mesleki eğitim kurumları ile toplam bin 83 kurumda; 19 bin 319 öğretmen ve örgün eğitimde okuyan 300 bin 86 öğrenci ile ilde eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.







İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 6 müdür yardımcısı, 10 şube müdürü ve 268 personelle hizmet verdiklerini kaydeden Elmalı; “16 ilçede bulunan ilçe milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla da Kayseri'de hizmet sunmaya çalışıyoruz. Kayseri genelin de ikili öğretim yapan 97 binada 144 okulumuz bulunmakta.







Bu okullarımız Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde yer alıyor. Bu okullardan yaklaşık 20'si kendi eğitim bölgesinden öğrenci alıp kayıt bölgesi dışından öğrenci almayarak tekli eğitime geçebilecektir. Diğer 77 binada tekli eğitime geçiş yapabilmesi için ise arsa temini ve temin edilen arsalara bina yapılması gerekiyor” diye konuştu.







21 okul izleniyor

İl Müdürü Osman Elmalı, bir gazetecinin sorusu üzerine son günlerde yaşanan çocuk istismarlarının son derece üzücü olduğunu dile getirerek; “Kentimiz genelinde riskli olduğunu düşündüğümüz 21 okula güvenlik kamerası taktırdık. Emniyet Müdürlüğü ve Valilik bu konuda çok hassas. Yaptığımız toplantılar ile bu durumun önlenmesi konusunda neler yapabiliriz, bunu konuşuyoruz. Kent genelinde okul çevrelerinde gelişen olaylarda yüzde 83 iyileşme var. İnşallah bu tür üzücü durumlarla karşılaşmayız” diye konuştu.

Haber-Foto: Ramazan Karakuş