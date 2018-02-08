Ehliyetsiz araç kullanan ne kadar ceza ödeyecek? 2018 tam liste

Trafik ihlali yapan, trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak cezalara zam geldi. Peki 2018 yılında ehliyetsız araç kullanan bir sürücü ne kadar ceza ödeyecek? Maliye Bakanlığı yeni trafik cezaları tam listeye göre ehliyetsız araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak.

2018 trafik cezaları tam liste Maliye Bakanlığı yayınladı. Trafikte can güvenliği ve uyumun sağlanması için bu sene trafik cezaları yüzde 14 arttırıldı. Peki ehhliyetsiz araç kullanan sürücü ne kadar ceza ödeyecek? Detaylar haberimizde...

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANAN NE KADAR CEZA ÖDEYECEK: Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira; kırmızı ışıkta durmayan 235 TL ceza ödeyecek

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek. 2018’de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 ve üçüncüsünde 26 bin 692 lira para cezası ödeyecek. Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 lira ceza kesilecek.Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2018 yılında trafik cezalarına yüzde 14,47 zam geldi.

1 OCAK 2018'DEN İTİBARN YÜRÜRLÜKTE: Resmi Gazete’de 11 Kasım’da yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak trafik ceza miktarları da yeniden hesaplandı.

Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara” 488 TL para cezası kesilecek.



EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK TRAFİK CEZASI: En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler” için uygulanacak.

Yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar 11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.

Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 488 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar 2 bin 18 lira ceza ödeyecek. Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5 bin 191 liralık para cezası, 5 bin 942 liraya yükselecek. (internethaber.com)