Ekmek İsrafı Kampanyasına Destek

Kampanyaya canı gönülden destek verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, ekmek israfını önlemede ve konuyla ilgili bilinçlenmede herkese büyük görevler düştüğünü söyledi. Karayol, “Halkımızın bilinçlendirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ülkemizde israf, sadece ekmekle sınırlı değil, zamanımızı da israf ediyoruz. Kaynaklarımızı çok israf ediyoruz. Her türlü israfın önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için belediye kadın meclisimizin aracılığıyla İncesulu bayanlarımıza, öğrencilerimize bilgilendirme toplantıları yaparak kampanya’ya destek çıkacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürü Salih Aksu, 2013 yılında ekmek israfını önlemek için bir çalışma başlattıklarını, bu çalışmanın yıl sonuna kadar devam edeceğini, günlük 6 milyon, yılda 2,1 milyar ekmeğin israf edildiği ülkemizde bu ekmeklere ödenen rakamın 1,5 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. Aksu, halkın bu konuda daha bilinçli davranması için afiş, broşür ve kitaplar bastırarak vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Kendisine hediye edilen ve içerisinde artan ekmeklerden yapılan yemek tarifi bulunan kitabı çoğaltıp belediyenin kültür yayını olarak İncesu halkının yararlanması yönünde çalışma yapacaklarını söyledi.