“EKOLOJİ, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONUSU”

Başkan Yalçın, Avrupa Birliği desteğinde Erciyes Koleji Erasmus Ekoloji Projesi kapsamında Romanya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'den Talas’ı ziyarete gelen öğretmen ve öğrencileri belediyede misafir etti.

Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek ve Lise Müdürü Erol Dede’nin de hazır bulunduğu Başkanlık Toplantı Salonu’ndaki buluşmada Başkan Yalçın, misafirlerle tanışmasının ardından yaptığı konuşmada kendisinin de bir öğretmen olduğunu belirterek, 24 yıldır belediyelerde çalıştığını söyledi.

“ALİ DAĞI’NA HER GÜN YÜZLERCE AĞAÇ DİKİYORUZ”

“Her yaptığım görevde öğretmenliğimin etkisini gördüm.” diyen Başkan Yalçın, Erasmus projelerinin anlamını bildiğini ifade ederek, “Çok anlamlı bir projede yer alıyorsunuz. Bunun için sizi tebrik ederim. Özellikle ekoloji, dünyanın her yerinde en önemli çevre konusu. Ekoloji denilince ağaç yetiştirmek ve yeşillendirme faaliyetleri başta geliyor. Biz de ilçemiz sınırlarındaki Ali Dağı’nda her gün 35 kişiyle yüzlerce ağaç dikiyoruz. Oksijen, dünyanın oksijeni sadece bizim değil. Bu projeye emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın daha sonra ekip liderlerinden ülkelerinde yaptıkları çevreyle ilgili faaliyetleri dinledi ve günün anısına dolma kalem ve Talas’ı anlatan çeşitli görsellerin yer aldığı çanta hediye etti.