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El Bab'da sona gelindi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), büyük bir bölümünde kontrolün sağlandığı El Bab’ta arama/tarama faaliyetleri kapsamında şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın devam ettiğini açıkladı.

El Bab'da sona gelindi
TSK, 9-16 Şubat tarihleri arasında Fırat Kalkanı Harekatı'nda meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 9-15 Şubat 2017 tarihleri arasında 166'ısı DEAŞ mensubu, 19’u PKK mensubu olmak üzere 185 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca 3 cephanelik, 7 araç, 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevziinin imha edildiği kaydedildi. Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı, El Bab bölgesinde kontrolün tamamen ele geçirilmesine yönelik yürütülen harekatta sona yaklaşıldığı ve DEAŞ terör örgütünün direncinin büyük ölçüde kırıldığı açıklandı. 
TSK, 9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatında Bab’ın büyük bir bölümünde kontrolün sağlandığını, arama/tarama faaliyetleri kapsamında şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekatın icrasına ise devam edildiğini bildirdi. 




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