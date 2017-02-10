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El-Bab Şehidimizi uğurladık

Suriye’nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu, memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin annesi Maksude Koçoğlu, oğlunu asker selamı ile uğurlarken; “Gittiğin yerde seni baban karşılayacak” dedi.

El-Bab Şehidimizi uğurladık
Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu için Kalemkırdı Cami’nde cenaze namazı tertiplendi.  Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 17 aralıkta yaşanan patlama sonucu 15 askerin şehit olduğu otobüs durağında 40 gün saygı nöbeti tutan Fevzi Kurtoğlu, ile çok sayıda vatandaş katıldı.
“Gittiğin yerde seni baban karşılayacak”
Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan acılı anne Maksude Koçoğlu, " Annesinin bir tanesi. Seni seve seve büyüttüm. Yakışıklı yavrum benim. Çok iyi bir evlattın. Sen beni hiç üzmedin. Sana asker selamıyla veda ediyorum. Gittiğin yerde seni  baban Mustafa karşılayacak. " diyerek gözyaşı döktü.
Babasının yanına defnedildi
Şehidin, babası Mustafa Koçoğlu'nun 16 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilirken, abi Mehmet Koçoğlu'nun isteği üzerine Hisarcık Mahallesindeki mezarlıkta babasının yanında toprağa verildiği bildirildi.
Göreve başladığı yerde bölük komutanı oldu
Şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun, 2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, 2016 yılında ise aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu öğrenildi.







Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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