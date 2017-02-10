El-Bab Şehidimizi uğurladık

Şehit üsteğmen Tarık Koçoğlu için Kalemkırdı Cami’nde cenaze namazı tertiplendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 17 aralıkta yaşanan patlama sonucu 15 askerin şehit olduğu otobüs durağında 40 gün saygı nöbeti tutan Fevzi Kurtoğlu, ile çok sayıda vatandaş katıldı.Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan acılı anne Maksude Koçoğlu, " Annesinin bir tanesi. Seni seve seve büyüttüm. Yakışıklı yavrum benim. Çok iyi bir evlattın. Sen beni hiç üzmedin. Sana asker selamıyla veda ediyorum. Gittiğin yerde seni baban Mustafa karşılayacak. " diyerek gözyaşı döktü.Şehidin, babası Mustafa Koçoğlu'nun 16 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilirken, abi Mehmet Koçoğlu'nun isteği üzerine Hisarcık Mahallesindeki mezarlıkta babasının yanında toprağa verildiği bildirildi.Şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun, 2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, 2016 yılında ise aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu öğrenildi.Haber: Ramazan KARAKUŞ