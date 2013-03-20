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Elektronik Sigara Kaçakçılarına Darbe

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa Işık, Erkilet Hava Limanı'nda yapılan kontrollerde, piyasa değeri 180 bin 961 lira olan 1022 adet elektronik sigaraya el konulduğunu bildirdi.

Elektronik Sigara Kaçakçılarına Darbe
Işık yaptığı açıklamada, sigarayı bırakmak isteyenler arasında son zamanlarda adeta moda haline gelen ve kapalı yerlerde sigara yasağı ile birlikte İnternet veya başka kanallarla satılan elektronik sigaralara Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat vermemesi ve bu cihazların birçok ülkede yasaklandığının bildirilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın talimatları doğrultusunda, gümrüklerde kontrollerin arttırıldığını kaydetti.
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa Işık, Sağlık Bakanlığınca ithalat izni verilmediği için ülkeye kaçak yollarla sokulan bu ürünlerin içeriğinin denetlenemediğini ifade ettiği açıklamasında, bu nedenlerden dolayı Esenboğa, Erkilet ve diğer havalimanı ile şehir merkezlerinde kontrollerin artırıldığını belirterek, ''En son 18.03.2013 tarihli Kayseri Erkilet Havalimanında iki ayrı yolcu bagajlarında yapılan kontrollerde, piyasa değeri 180 bin 961 TL olan toplam 1022 adet elektronik sigara, 48 paket boya hammaddesi, 1.000 adet elektronik sigara filtresi, 1165 adet elektronik sigara ağızlığı filtresi, 305 adet elektronik sigara atomizeri, 947 adet elektronik sigara pili ve 38 adet elektronik sigara setine el konuldu'' dedi.
Işık açıklamasında ayrıca, bir başka yolcu bagajında yapılan denetimde ise piyasa değeri 9 bin 965 TL olan, 13 adet cep telefonu, 7 adet kulaklık, 10 adet şarj cihazı ve 5 adet bilgisayar bağlantı kablosu ele geçirildiğini de bildirdi.
Açıklamada, kaçak ürünlerle ilgili kişilerin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereği mevcutlu olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildikleri bildirildi. (iha)
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emre 5 yıl önce

birçok insan var bırakan elektronik sıgarayla.devlet hap dağıtacagına ya goz yumsun ya serbestlık getırsın.etkılı bı urun.

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