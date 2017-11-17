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Eliaçık ve Behramoğlu yeniden Kayseri’de

Çıkan tartışmalar yüzünden Tekin Yayınevi'nin 1. Kayseri Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalayamayan ve söyleşi gerçekleştiremeyen yazarları, Kayserili kitapseverlerle "Toplumsal Barış ve Adalet" konulu panelde bir araya gelecek.

Eliaçık ve Behramoğlu yeniden Kayseri’de

Kayseri Umut Çınarı Derneği ve Tekin Yayınevi'nin birlikte düzenlediği "Toplumsal Barış ve Adalet" konulu panele İhsan Eliaçık, Ataol Behramoğlu ve İbrahim Kaboğlu katılıyor. 

Programda; "Sanat ve Şiirin Toplumsal Barışa Katkısı" başlığında Ataol Behramoğlu, "Toplumsal Barış ve Adalet" başlığı altında İhsan Eliaçık, "Birlikte Yaşam Belgesi Olarak Anayasa" başlığı altında İbrahim Kaboğlu konuşmalarını yapacak ve ardından kitaplarını birlikte imzalayacaklar. 

25 Kasım Cumartesi günü Elit Düğün Salonu'nda (Belediye Durmaz İş Merkezi) gerçekleşecek panel ve imza programı 18:00-21:00 saatleri arasında yapılacak.

(Kayseri Gündem)
 

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TEKİNYAYINEVİKayseri1. Kitap FuarıTOPLUMSAL BARIŞ VE ADALETATAOL BEHRAMOĞLUİhsan Eliaçık
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