ELİTAŞ SEÇİMLERİN KESİN TARİHİNİ AÇIKLADI

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihidir” dedi.
CHP'nin seçim güvenliği heyeti AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı TBMM’de ziyaret etti. Görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Elitaş basın mensuplarına açıklama yaptı.
“Erken seçim gündemde mi?” sorusuna Elitaş, “31 Mart 2019 yerel seçimlerin tarihidir. 3 Kasım 2019 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihidir” yanıtını verdi. “Kesin ve net mi?” sorusuna Elitaş, “Kesin ve net. Tarih de söylüyorum. 31 Mart 2019. 3 Kasım 2019” dedi.
Kaynak:gercekgundem.com
kayseri tomarza dadaloğlu mahallesinde 4 cami bulunmakta hiç birinde imam yoktur bu nasıl bir hükümet biz anlıyamadık bir an önce imam atamalı duysugumuza göre imamlar isterse oraya gidebiliyormuş bu yanlıştır devlet atamalı imamları dogu görevi gibi devletten ricamız bir an önce dadaloglu mahallesine imam göndermeli cenazemizi kaldıracak imam bile yok sadece cuma günleri tomarza müezin gönderiyor