Elitaş: Mecliste bu anayasa için çok uğraştık

Programa Elitaş'ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genel meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı konuşmada, "Burada çok güzel bir tablo var. Belediye başkanı bizim davetimize icabet etmiş, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi de buradalar. Yani burada tam bir demokrasi hakim. Böyle bir birlikteliği sağlayan parti yöneticilerini tebrik ediyorum. Aslında özlediğimiz insanların birbirini ötekileştirmedikleri, kucakladıkları ve birbirleriyle tartışarak birbirlerini ikna ettikleri dönemlerin örneğini burada gördüm. İnşallah gittiğim bir çok yerde de bu görüntüyü görmek istiyorum. 16 Nisan tarihine hızla yaklaşıyoruz. 16 günlük bir kampanya dönemimiz var. 17'inci gün sandığa gideceğiz hep beraber. Mecliste bu anayasa değişikliği için çok mücadele ettik. Komisyonda görüştük tartıştık. Bu anayasa teklifi partinin ortak ürünüdür. Biz AK Parti olarak mevcut sistemin Türkiye'yi olumsuzluklara doğru götüreceğini ifade ettik." dedi.

Elitaş, bir dizi ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

Kurum Haberi

