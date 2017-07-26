Elmalı’dan ‘Mülakat’ eleştirilerine cevap

“Açıklamaları üzüntüyle öğrendim”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“22 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 9.maddesi gereği; 03 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp 20.07.2017 günü sonuçlandırılan ilimizdeki eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmesine yönelik yapılan mülakat uygulamaları ile ilgili olarak, ilimizde faaliyet gösteren eğitim sendikası başkanının basın yoluyla yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.



“İddialar mesnetsiz”

Basın yayın organlarında yer alan bu açıklamaya konu olan ‘eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmelerine ilişkin yapılan mülakat’, ilgili mevzuata uyularak oluşturulan komisyon tarafından Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapılmıştır. Gerek uygulamada gerekse mülakat içeriğinde basın açıklamasında belirtilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve mesnetsiz olduğu aşikârdır.

Diğer taraftan yönetici atama iş ve işlemleri mülakatla sınırlı olmayıp süreç devam etmektedir.

Kamuoyuna ve eğitim camiamıza saygıyla duyururuz.”



Eğitim-Bir-Sen’in açıklamasına eğitimcilerden tepki

Öte yandan Eğitim Bir-Sen’in yaptığı açıklamaya bazı eğitimciler de tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

Aslan Kalay: Lafı eveleyip, gevelemeye gerek yok, basına böyle bir açıklama yapmak infialdir, intihardır.

Mustafa Akdeniz: Ben de Eğitim Bir-Sen’liyim. Yaptığınız açıklama zarar veriyor.

Cemal Bolgi: Anladım ki üyelerin, düz üye, yakın üye, akraba üye gibi çeşitleri var. Allah ihtiraslarınızın şerrinden Kayseri’yi korusun.







(Kayseri Gündem)