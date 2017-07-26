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Elmalı’dan ‘Mülakat’ eleştirilerine cevap

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi’nin ‘mülakat’ eleştirilerine cevap verdi. İddiaların mesnetsiz olduğunu dile getiren Elmalı, “eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmelerine ilişkin gerçekleştirilen mülakat, ilgili mevzuata uyularak oluşturulan komisyon tarafından Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapılmıştır” dedi.

Elmalı’dan ‘Mülakat’ eleştirilerine cevap

“Açıklamaları üzüntüyle öğrendim”
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi;
“22 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 9.maddesi gereği; 03 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp 20.07.2017 günü sonuçlandırılan ilimizdeki eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmesine yönelik yapılan mülakat uygulamaları ile ilgili olarak, ilimizde faaliyet gösteren eğitim sendikası başkanının basın yoluyla yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

“İddialar mesnetsiz”
Basın yayın organlarında yer alan bu açıklamaya konu olan ‘eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmelerine ilişkin yapılan mülakat’, ilgili mevzuata uyularak oluşturulan komisyon tarafından Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapılmıştır. Gerek uygulamada gerekse mülakat içeriğinde basın açıklamasında belirtilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve mesnetsiz olduğu aşikârdır.
Diğer taraftan yönetici atama iş ve işlemleri mülakatla sınırlı olmayıp süreç devam etmektedir.
Kamuoyuna ve eğitim camiamıza saygıyla duyururuz.”

Eğitim-Bir-Sen’in açıklamasına eğitimcilerden tepki
Öte yandan Eğitim Bir-Sen’in yaptığı açıklamaya bazı eğitimciler de tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:
Aslan Kalay: Lafı eveleyip, gevelemeye gerek yok, basına böyle bir açıklama yapmak infialdir, intihardır.
Mustafa Akdeniz: Ben de Eğitim Bir-Sen’liyim. Yaptığınız açıklama zarar veriyor.
Cemal Bolgi: Anladım ki üyelerin, düz üye, yakın üye, akraba üye gibi çeşitleri var. Allah ihtiraslarınızın şerrinden Kayseri’yi korusun.



(Kayseri Gündem)

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Anahtar Kelimeler:
Osman ElmalıMÜLAKAT
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Fatih Aydın 5 saat önce

Kendi eşlerini yakınlarını akrabalarını sermaye sahiplerinin isim ricalarini siyasilerin makul isteklerini(!) Liste halinde bir zamanlar milli egitimdeki atama biriminden gecirenler bugün çıkmış
torpil var diyor. Ne gülünç insanlarsiniz siz yaa.

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ramazan sari 4 saat önce

Aydin bey bu aciklamalari ile acikca sendika icinde uye ayirimciligi yapmistir. Yuksek puan alan da dusuk puan alanda ayni sendikanin uyesidir. Hayirli olsun demeliydi. Ben ve benim gibi uyelerden uc sene once dusuk puan alanlsr olmustu. Ben 65 puanalmistim ve bize basin aciklamasi yapilmamisti.Simdi kim icin yapiliyor. Daha da kotusu birlikte calistigi kisilere simdi nicin savas acti. Hedef gostermesi isi daha da kotu yapti. Baskan anlasilan adalet aramiyor. Acikca savas ilan etti. Anlasilan Bu isi kardes kavgasina donusturmek istiyor. Ancak bir cok egitim
bir senli uyeyi arkasinda bulamiyacak.Baskanim unutma bizde seni uzun zamandir biliyoruz.

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