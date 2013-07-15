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EMEK ÇELİK KAPI’DAN YILLIK 30.000 ADET ÇELİK KAPI ÜRETİMİ

Emek Çelik Kapı 1975 yılında kurulmuş olup, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetine devam etmektedir. Firma, 10.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 20.000 metrekare alanda, 120’yi aşkın çalışanı, 170'i aşkın yurt içi bayii ve 21'i aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı ile kendi alanında ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.

EMEK ÇELİK KAPI’DAN YILLIK 30.000 ADET ÇELİK KAPI ÜRETİMİ
Yıllık 30.000 adet çelik kapı, 60.000 adet iç oda kapısı üretimine sahip olan firma gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.  İç oda kapısı üretiminde, 2013 yılındaki hedefleri ile sektörün lideri olmayı planlamaktadır. Bununla birlikte TSE uygunluk, marka tescili, satış sonrası hizmet yeterlilik, garanti, hizmet yeri yeterlilik belgelerine sahiptir ve ayrıca ISO 9001:2000 kalite belgesi mevcuttur. 
 
Şirketin temel prensibi güven, kalite, estetik ve devamlılık olup, oluşturduğu kurumsal yapı anlamında sektöründe öncü bir kuruluş olmuştur. Temeli yüksek kalitede ürünler sunarak En İyi  Müşteri Memnuniyetini sağlamayı kendisine prensip edinmiştir..
Firma bu bağlamda çelik kapı üretimindeki yenilikçi yaklaşımları ile sektöre öncülük eder ve şirket genelinde proaktif biri iyileştirme yaklaşımı uygular.

 
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EMEK ÇELİK KAPI’DAN YILLIK 30.000 ADET ÇELİK KAPI ÜRETİMİ
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bekir polat 4 yıl önce

Cami için kapı istedik 3 aya yakındır kapı bekliyoruz cemaata mahcup olduk'malesef kapıkar hala gelecek söözde(mağdur olduk çok ayıp

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