EMEK ÇELİK KAPI’DAN YILLIK 30.000 ADET ÇELİK KAPI ÜRETİMİ

Yıllık 30.000 adet çelik kapı, 60.000 adet iç oda kapısı üretimine sahip olan firma gün geçtikçe büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. İç oda kapısı üretiminde, 2013 yılındaki hedefleri ile sektörün lideri olmayı planlamaktadır. Bununla birlikte TSE uygunluk, marka tescili, satış sonrası hizmet yeterlilik, garanti, hizmet yeri yeterlilik belgelerine sahiptir ve ayrıca ISO 9001:2000 kalite belgesi mevcuttur.



Şirketin temel prensibi güven, kalite, estetik ve devamlılık olup, oluşturduğu kurumsal yapı anlamında sektöründe öncü bir kuruluş olmuştur. Temeli yüksek kalitede ürünler sunarak En İyi Müşteri Memnuniyetini sağlamayı kendisine prensip edinmiştir..

Firma bu bağlamda çelik kapı üretimindeki yenilikçi yaklaşımları ile sektöre öncülük eder ve şirket genelinde proaktif biri iyileştirme yaklaşımı uygular.



