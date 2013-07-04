Emekli Maaşı Artış Oranları Belli Oldu

Ekim 2008'den önce emekli olmuşların en düşük işçi emekli aylığı sadece 36.9 TL artışla 922.6 TL'den 959.5 TL'ye yükseldi. Diğer taraftan, 716.3 TL olan en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 745 TL olacak. En düşük memur emekli aylığı bin 86.6 TL'den, bin 130 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinin taban aylıklarındaki artış miktarı 43.5 TL oldu.

İŞTE YAPILAN ARTIŞLAR

Ergün, enflasyon rakamları sonucunda oluşan emekli aylıklarına yapılan artış miktarlarını açıkladı. Buna göre, 2013 yılı Temmuz ayından geçerli olacak işçi ve Bağkur emekli zamları, 5510 Sayılı yasanın 55. Maddesi uyarınca, bir önceki 6 aylık dönemin gerçekleşen enflasyon oranı kadar olacak. Bu durumda; TÜİK'in yaptığı hesaplamalara göre Ocak/Haziran 2013 döneminde 6 aylık enflasyon yüzde 4 oldu. Bu hesaplamalara göre; 5510 sayılı yasanın yürürlük tarihi olan Ekim 2008'den önce emekli olmuşların en düşük işçi emekli aylığında sadece 36.9 TL artış alacak ve 922.6 TL'den 959.5 TL'ye çıkacak.

Diğer taraftan, 716.3 TL olan en düşük Bağkur esnaf emeklisi aylığı 745 TL olacak. Yani en düşük Bağkur esnaf emeklisinin aylığında, 28.7 TL artış olacak. Ayrıca, 525.3 TL olan en düşük Bağkur tarım emeklisi aylığı da 551.6 TL olacak. Yani artış miktarı 26.3 TL olacak.

Ayrıca; 2008'den sonra emekli olan ve 5510 sayılı kanun hükümlerine göre emekli olan işçi emeklilerinin 640 TL olan taban aylıkları da bu artışla ek ödeme dahil olarak 665.6 TL'ye yükselmiş olacak.

En düşük memur emeklisi aylığı ise, Temmuz ayından geçerli olacak yüzde 1 oranındaki enflasyon farkı ve üzerine yapılacak yüzde 3 oranındaki Temmuz zammıyla toplamda yüzde 4'lük bir artışa ulaşmış olacak. Buna göre; en düşük memur emekli aylığı bin 86.6 TL'den, bin 130 TL'ye yükselecek. Memur emeklilerinin taban aylıklarındaki artış miktarı 43.5 TL olmuştur.

"RAMAZAN İKRAMİYESİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

TÜED Başkanı Ergün, yapılan artış oranlarının yetersizliğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyon sepetinde, emeklinin yaşam alanına girmeyen birçok kalem malzemeyle yapılan hesaplamalar bizim gerçeğimizi yansıtmamaktadır. En düşük işçi emekli aylığı, en düşük bağkur emekli aylıkları açlık sınırının çok çok altında kalmaktadır. Yoksulluk sınırına ise ulaşabilen emekli sayısı yok denecek kadar azdır. Durum böyle iken emeklinin halini artık birilerinin görmesi ve gerekli ekonomik ve sosyal düzenlemeleri yapması gerekir. 5510 Sayılı yasayla zamlarımızı enflasyona endeksleyen parlamentomuzun artık bu gerçeği görmesini diliyoruz. Yüzdeli zamlar emekliler arasındaki makasın açılmasına ve haksızlığın giderek artmasına neden olmaktadır. Emeklilerimize Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir asgari ücret tutarında Ramazan İkramiyesi verilmesini istiyoruz. Çünkü Ramazan ayında her şeyin fiyatı artıyor ve emeklilerimiz ağız tadıyla iftar sofrasına oturamıyor. Yetkililerden talebimiz ramazan sofralarımıza Tat katmalarıdır."